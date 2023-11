Zusammengestellt von Victor Fritzen und Nina Giaramita aus dem WDR -Newsroom.

Thema des Tages

Demonstrationen zum Nahost-Konflikt in NRW • In Berlin und NRW sind heute erneut mehrere Demonstrationen und Kundgebungen anlässlich des Kriegs zwischen Israel und der Hamas geplant. Die Polizei rechnet mit einem großen Zulauf aus dem ganzen Bundesgebiet zu einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin. Es wird damit gerechnet, dass die kürzlich durch das Innenministerium verhängten Verbote der Hamas und des Netzwerks Samidoun Proteste nach sich ziehen.

In NRW sind die größten Kundgebungen in Düsseldorf, Münster und Aachen geplant. In Bochum ruft die israelische Initiative Koolulam dazu auf, gemeinsam mit den Familien der von der Hamas verschleppten Geiseln ein Friedenslied zu singen - und zwar "Like a prayer" von Madonna. Geplant ist, dass die Aufnahmen, die aus vielen Städten und Ländern kommen sollen, zusammen geschnitten und über Social Media verbreitet werden.

Bereits gestern Abend hatten mehr als 3.000 Menschen in Essen gegen den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen protestiert. Bei der Demo liefen Beamte des Staatsschutzes mit, um verbotene Parolen und Symbole zu bewerten. Laut einem Polizeisprecher seien Flaggen, die in dem Kontext als Symbol nicht verboten seien, einzeln bewertet worden. Es seien keine Straftaten festgestellt worden.