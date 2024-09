Bahnverkehr läuft wieder weitgehend planmäßig • Eine technische Störung hat gestern Nachmittag zu weiträumigen Zugausfällen in der Mitte Deutschlands geführt. Inzwischen läuft der Bahnverkehr wieder weitgehend planmäßig. Alle Züge, die nach Frankfurt fuhren oder von dort abfuhren, waren zeitweise von den massiven Störungen betroffen und standen still - und das wirkte sich wiederum auf den Bahnverkehr in der gesamten Mitte Deutschlands, also auch in NRW aus.

DFB-Elf gewinnt mit 5:0 gegen Ungarn • Die vom neuen Kapitän Joshua Kimmich angeführte deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist gestern Abend erfolgreich in die Nations-League-Saison gestartet. Im ersten Spiel nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM gewann das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Düsseldorf gegen Ungarn klar mit 5:0 (1:0). Das nächste Spiel in der Nations League findet am Dienstag gegen die Niederlande statt. Heute gibt es ein offenes Training für Fans ab 11 Uhr in Düsseldorf - 7.000 Fans können dabei sein.

Letzter Tag der Regionalwahlen in Russland • In Russland enden heute vielerorts die Kommunal- und Regionalwahlen. Kremlchef Wladimir Putin, der selbst online über den neuen Moskauer Stadtrat abstimmte, sprach von wichtigen Wahlen. Insgesamt laufen seit Freitag im flächenmäßig größten Land der Erde rund 4.000 verschiedene Abstimmungen. Mehr als 57 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Eine echte Opposition ist bei den Wahlen neuer Gouverneure, Regionalparlamente und Bürgermeister nicht zugelassen. Unabhängige Beobachter der in Russland als "ausländischer Agent" geächteten Organisation "Golos" beklagten schon vorab Manipulationen, mit denen die Behörden vor allem den Kandidaten der Kremlpartei Geeintes Russland zum Sieg verhelfen wollen. Trotzdem gilt die Abstimmung als wichtiger Stimmungstest für den Kreml, der besonders auch durch die ukrainische Offensive auf russischem Gebiet im Raum Kursk und durch den Beschuss von Grenzgebieten unter Druck steht.

Demo gegen neuen Premier in Frankreich • Mehr als 100.000 Menschen haben in Frankreich gegen den neuen rechtsgerichteten Premier Michel Barnier demonstriert. Allein in Paris waren es laut Innenministerium 26.000. Aus der Wahl Anfang Juli war die Linke als stärkste Partei hervorgegangen, hatte jedoch keine Mehrheit. Präsident Emmanuel Macron hat statt die linke Kandidatin den konservativen Ex-EU-Kommissar Barnier zum Regierungschef gemacht.

Hunderte Millionen Menschen können nicht lesen und schreiben • Weltweit können rund 860 Millionen Erwachsene nicht richtig lesen und schreiben, zwei Drittel davon sind Frauen. Die Probleme der Analphabeten rückt der heutige von der UNESCO ausgerufene Internationale Alphabetisierungstag in den Fokus. In Deutschland gelten 6,2 Millionen Menschen als gering literalisiert, das heißt, sie können allenfalls bis zur Ebene einfacher Sätze lesen und schreiben.

Luke Mockridge entschuldigt sich für "Gags" über Menschen mit Behinderung • Nachdem Luke Mockridge sich in einem Podcast zusammen mit den Hosts über Menschen mit Behinderung lustig gemacht hatte, gab es viele Postings in Social Media. Menschen aus und außerhalb der Community äußerten sich, der deutsche Behindertensportverband lud Mockridge zu einem Gespräch ein. Das nahm dieser an und entschuldigte sich mit einem Statement über Instagram. Es sei nicht seine Absicht gewesen, Menschen mit Behinderung ins Lächerliche zu ziehen. Er bedauerte es außerdem, dass Medien zum Ende der Paralympics eher über ihn sprechen als über das Turnier.

DAS WETTER IN NRW

Hier nass, da freundlich • Der siebte Tag in der Woche startet bei uns im Westen vielerorts nass: Vom Rheinland bis nach Ostwestfalen-Lippen ziehen einzelne Schuer oder kurze Gewitter durch. Später setzt sich wieder besser die Sonne durch. Im Rheinland und Westmünsterland, im Ruhrgebiet und Bergischen Land verläuft der Nachmittag oft freundlich, während über dem Sauerland, Siegerland und Ostwestfalen-Lippe bei starker Bewölkung weitere Schauer oder Gewitter durchziehen. Die Temperaturen erreichen 22 bis 25, ab 500 Meter 19 bis 21 Grad.