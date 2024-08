WDR: Wie reagieren die Menschen?

Aischmann: In Kursk selbst sind viele Flüchtlinge untergebracht, die angesichts des Beschusses durch die ukrainischen Streitkräfte evakuiert wurden. Teilweise berichten sie, dass ihre Häuser zerstört wurden und sie vor Drohnenangriffen fliehen mussten. Nun ist das passiert, was der ukrainische Präsident auch so genannt hat: Wir bringen den Krieg nach Russland.

Frank Aischmann

In Kursk können Sie erleben, was das bedeutet: Hilfsgüter-Ausgabestellen mit langen Schlangen, Notunterkünfte in Studentenwohnheimen. Tausende Menschen wissen nicht, wie es weitergeht. Niemand dort ist gut auf die Ukraine zu sprechen. Niemand zieht die Verbindung: Wir haben den Krieg in die Ukraine gebracht und das ist jetzt die Antwort.