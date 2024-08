Deutsche im Libanon: Bundeswehr bereitet Rettung vor • Im Fall einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten ist die Bundeswehr darauf vorbereitet, deutsche Staatsbürger aus dem Libanon zu evakuieren. Nach Medienberichten stellt die deutsche Luftwaffe dafür Transportmaschinen bereit. Die A400-Transportflugzeuge könnten nach wenigen Stunden Flugzeit Deutsche in Beirut aufnehmen, auf der nahe gelegenen Insel Zypern absetzen und wieder in Richtung der libanesischen Hauptstadt abheben. Derzeit leben noch rund 2.000 Deutsche im Libanon.

Konrad-Adenauer-Stiftung in Russland unerwünscht • Die CDU -nahe Konrad-Adenauer-Stiftung ist in Russland zur unerwünschten Organisation erklärt worden. Das kommt einem Verbot gleich. Die Stiftung trage einen " offen provozierenden Charakter, der auf die Verschlechterung der Beziehungen zwischen Russland und den Ländern des Westens ausgerichtet ist ", lautet die russische Begründung. Seit dem Ukraine-Krieg hat die russische Führung bereits mehreren Organisationen die Arbeit im Land untersagt.

Urteil im Loverboy-Prozess erwartet • Er soll von 2014 bis 2022 insgesamt zehn Frauen zur Prostitution gezwungen haben - heute nun verkündet das Landgericht Duisburg das Urteil gegen den Angeklagten. Fünf Frauen sollen zu Beginn der Taten erst 17 Jahre alt gewesen sein. Laut Anklage hatte der Mann den Frauen, die er teils über das Internet kennengelernt hatte, die große Liebe vorgespielt; Experten sprechen von der "Loverboy"-Masche. Später zwang er sie dann zur Prostitution und soll mehr als 120.000 Euro damit verdient haben. Die Staatsanwaltschaft hat mehr als acht Jahre Haft beantragt.

Übergangsregierung für Bangladesch? • Nach den Massenprotesten und der Flucht von Regierungschefin Scheich Hasina aus Bangladesch hat die Armee in dem südasiatischen Land eine Übergangsregierung angekündigt. Das sagte Armeechef Waker-Uz-Zaman in einer gestern im Fernsehen übertragenen Rede an die Nation. Zuvor hatten Demonstranten den Amtssitz von Hasina gestürmt, die nach Angaben aus ihrem Umfeld mit dem Hubschrauber nach Indien floh.

"Schwarzer Montag" an den Börsen: Wie geht es weiter? • Schwache US -Arbeitsmarktdaten und die damit verbundene Sorge vor einem Wirtschaftsabschwung in der weltgrößten Volkswirtschaft haben gestern die Börsenkurse rund um den Globus auf Talfahrt geschickt. Auch an den europäischen Börsen in Frankfurt am Main, Paris und London ging es gestern abwärts. Zumindest in Japan erholte sich am Morgen der Nikkei-Index wieder. Die Kurse stiegen um 9,4 Prozent. Gestern war der Index um mehr als zwölf Prozent eingebrochen.

Niclas Füllkrug

Offiziell: Füllkrug unterschreibt bei West Ham • Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt von Borussia Dortmund nach England zu West Ham United. Der 31 Jahre alte Stürmer unterschrieb einen Vertrag bis 2028, wie der Club aus der englischen Premier League mitteilte. Der Transfer hatte sich seit Tagen angedeutet. Füllkrug verlässt den BVB nach nur einer Saison. Zur Ablösesumme machten beide Clubs keine Angaben, Medienberichten zufolge soll sie bei etwa 30 Millionen Euro liegen.

DAS WETTER IN NRW

Sonnig und warm bis heiß • Was für ein toller Start eines Sommertages: Heute wird es überall bei uns im Westen sonnig und trocken. Am Nachmittag und Abend gesellen sich zwar ein paar dünne Schleier- sowie lockere Quellwolken hinzu. Es bleibt aber trocken. Mit Höchstwerten von 24 Grad auf dem Kahlen Asten, um 29 Grad im Tecklenburger Land und bis zu 32 Grad im Rheinland wird es sommerlich warm bis heiß.