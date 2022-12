NRW-Gebühren für Anwohnerparken: Bonn und Neuss am teuersten

Bisher Zurückhaltung bei der Preisanpassung fürs Parken

Die früher in Deutschland einheitliche Obergrenze von 30,70 Euro pro Jahr ist seitdem entfallen. Die meisten NRW-Städte, auch die fünf einwohnerstärksten Städte Köln, Düsseldorf, Dortmund Essen und Duisburg - haben die Gebühren bisher nicht angehoben.

Köln diskutiert Erhöhung auf 600 Euro

In Düsseldorf sollten die Gebühren in diesem Jahr auf 300 bis 500 Euro steigen, aber das ist noch nicht beschlossen. In Köln wurden 600 Euro diskutiert, die Entscheidung aber aufgeschoben. In Dortmund soll nach Angaben eines Sprechers eine Erhöhung kommen, die Summe ist aber noch offen. Man rechnet dort eher mit einem "moderater Anstieg".

Freies Parken in Bergisch Gladbach

Indes gehen kleinere Städte voran. Am teuersten ist in NRW der Anwohnerparkausweis in Neuss und Bonn. Die Neusser Jahresgebühr beträgt laut DUH seit Sommer 120 Euro und soll bis 2026 auf 360 Euro steigen. Bonn verlangt ab kommenden März 180 Euro, ein Jahr später auch 360 Euro. In Mettmann müssen Anwohner bereits 70 Euro jährlich zahlen. Kempen am Niederrhein verlangt ab 2023 für ein Auto 150 Euro, für besonders große und schwere Fahrzeuge 270 Euro. In Brühl steigt die Gebühr 2023 auf 141,10 Euro. Iserlohn strebt eine Erhöhung auf 270 Euro an. Bergisch Gladbach ist die größte deutsche Stadt, die keinerlei Bewohnerparkzonen aufweist.

Übersicht über Anwohnerparkgebühren in NRW-Städten