Erste NRW-Flüsse treten nach tagelangem Regen über die Ufer

Landesweit wurde an 18 Messstellen die Hochwassermeldestufe eins überschritten. Das geht aus Daten des Landesamtes Lanuv vom Mittwochnachmittag hervor. Betroffen waren unter anderem die Ruhr und die Lenne im Sauerland, die Sieg im Süden des Landes und die Niers am Niederrhein.

An der Niers bei Goch war am Mittwoch das Ufer teils nicht mehr betretbar. Bänke im Uferbereich standen im Wasser und ließen sich nur noch mit Gummistiefeln erreichen. Einige Pegel in NRW sind aber schon wieder fallend, so die WDR-Wetterredaktion. Andere steigen dagegen noch leicht.

Anstieg auf Hochwasserstufe 2 wird nicht erwartet

Die Hochwassermeldestufe eins steht laut Lanuv für eine "Ausuferung" des Gewässers mit möglichen Überflutungen von Feldern und leichten Verkehrsbehinderungen. Hochwasserstufe zwei mit Überflutungen von bebauten Grundstücken und Kellern und Sperrungen überörtlicher Straßen zeichnen sich bisher nicht ab.

Auch in den nächsten Tagen kann es in NRW noch regnen

Herbstwetter in NRW