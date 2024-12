Kölner Ex-Dombaumeisterin über Notre-Dame: "Hat sich sehr verändert"

WDR: Sie kennen Notre Dame natürlich gut - wie es vor dem Brand war und Sie kennen es heute. Was hat sich verändert?

Schock-Werner: Es ist ja noch nicht ganz fertig - fertig ist ja ein relativer Begriff. Aber im Äußeren wird es wohl irgendwann genauso aussehen, wie es vorher aussah oder annähernd so. Aber im Inneren hat es sich sehr verändert. Es war ja so, wie wir gotische Kirchen kennen in so einem braunen Sandton. Und jetzt ist es fast strahlend weiß. Es ist nicht ganz weiß, es ist ein sehr helles Material, das man überall aufgetragen hat. Und es ist schon ein sehr anderer Innenraum.

WDR: Wie gefällt es Ihnen?

Schock-Werner: Man muss sich, glaub ich, dran gewöhnen. Wobei man sich natürlich klarmachen muss, dass der Stein, aus dem die Kirche gebaut ist, der aus Paris selber, aus dem Boden von Paris kommt, wie man an der Fassade sehen kann, ein ganz heller Stein ist. Also irgendwann am Anfang hat der Innenraum wohl so ähnlich ausgesehen, bevor er dann durch hunderte von Kerzenöllampen und Besucherstaub immer dunkler wurde. Also man kommt den Anfängen nahe.

WDR: Sie fahren ja selber auch nach Paris, sind dann morgen in Notre Dame. Heute ist ja aber schon die Eröffnungsfeier. Was sind da Ihre Erwartungen?

Schock-Werner: Das wird natürlich die große Staatsschau, denn die Wiederherstellung war ja keine kirchliche, sondern eine Staatsangelegenheit. Alle großen Kirchen in Frankreich gehören dem Staat und er ist verantwortlich seit 1909, seit der Abschaffung der Kirchensteuer. Und deshalb ist das heute Abend auch eine Staatsschau, wenn ich das mal vereinfacht sagen darf, mit Macron und vielen wohl auch berühmten Solisten, die da auftreten. Während es sozusagen morgen ein Festgottesdienst wird. Und das find ich auch sehr spannend, da dabei sein zu dürfen.