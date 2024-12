Regierung in Frankreich gestürzt: Wie geht es weiter?

Neu gewählt werden kann in Frankreich erst ab dem Sommer. Das besagt eine Regelung in der Verfassung: Präsident Emmanuel Macron hatte erst nach der Europawahl das Parlament aufgelöst und so vorgezogene Neuwahlen ermöglicht. Laut Verfassung darf das aber nur einmal im Jahr passieren.

Macron will neuen Premier finden

In einer Rede hat Macron jetzt angekündigt, schnell einen neuen Premier finden zu wollen. Wer übernehmen könnte, ist aber noch unklar. Auch an Marcon wächst die Kritik: Eine Mehrheit der Menschen in Frankreich will eigentlich, dass er zurücktritt. Auch Marine Le Pen, Politikerin des rechtsradikalen Rassemblement National, fordert das - allerdings mit ihrer eigenen Agenda: Sie will selber Präsidentin werden.

Fehler zugeben? Niemals!

Julia Borutta, ARD-Korrespondentin in Paris

Macron wolle im Amt bleiben - bis 2027 wurde er gewählt, so lange wolle er auch bleiben, sagte er in einer Ansprache am Donnerstag. ARD -Paris-Korrespondentin Julia Borutta kritisiert im Podcast "nah dran", dass Macron nicht einsehen würde, dass die vorgezogenen Neuwahlen ein Fehler gewesen sein könnten. Stattdessen hat er in seiner Ansprache am Donnerstag lediglich gesagt, dass er zugibt, nicht verstanden worden zu sein:

Macron scheint überhaupt nicht verstanden zu haben, dass er derjenige ist, der dieses Chaos heraufbeschworen hat. Julia Borutta, ARD-Korrespondentin in Paris

Wie es jetzt in Frankreich weitergehen könnte, darüber spricht Julia Borutta in nah dran mit Tobi Altehenger.

