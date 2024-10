Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit. Der US-Biologe Victor Ambros und der US-Genetiker Gary Ruvkun hätten ein grundlegendes Prinzip zur Steuerung der Genaktivität entdeckt, hieß es. "I hre bahnbrechende Entdeckung offenbarte ein völlig neues Prinzip der Genregulierung, das sich als wesentlich für mehrzellige Organismen einschließlich des Menschen, erwies ", hieß es in der Begründung. MicroRNAs erweisen sich als grundlegend wichtig für die Entwicklung und Funktion von Organismen.

Die in den Chromosomen gespeicherte Information kann mit einer Gebrauchsanweisung für alle Zellen des Körpers verglichen werden. Jede Zelle enthält dieselben Chromosomen und damit denselben Satz von Genen. Verschiedene Zelltypen wie Muskel- und Nervenzellen haben trotzdem sehr unterschiedliche Eigenschaften. Dafür spielen Mechanismen der Genregulation eine Rolle, wie sie von Ambros und Ruvkun beschrieben wurden.

Im vergangenen Jahr war der Nobelpreis für Medizin an die in Ungarn geborene Biochemikerin Katalin Karikó und den US-Immunologen Drew Weissman gegangen. Sie erhielten ihn für ihre Grundlagenarbeit an der mRNA-Technologie, die die unheimlich schnelle Entwicklung von Corona-Impfstoffen ermöglicht hat.

Nur wenige Frauen mit Nobelpreis ausgezeichnet

Seit der ersten Auszeichnung im Jahr 1901 wurden insgesamt 227 Menschen mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet, darunter 13 Frauen. Generell sind Frauen bei der Vergabe der Nobelpreisträger deutlich unterrepräsentiert. Gerade mal 6,6 Prozent aller Preistragerinnen sind weiblich. Die meisten wurden für Literatur und Frieden ausgezeichnet.