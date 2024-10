Aber wie viele Frauen sind aktuell überhaupt in der Forschung tätig? Ihr Anteil im Bereich Forschung und Entwicklung lag 2021 in Deutschland nur bei 29,4 Prozent. Das ist einer der niedrigsten Wert in der Europäischen Union ( EU ). Noch niedriger war der Anteil nur in Ungarn (29,3%) und Tschechien (27,1%). Den Spitzenwert hält Lettland mit 49,8 Prozent vor Kroatien (48,8%), Litauen (48,5%) und Bulgarien (48,3%). Allerdings ist noch nie eine Lettin mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden.

Es dominieren Nordamerika und Europa

Es sind aber nicht nur Frauen, die extrem unterrepräsentiert sind. Auch die Kontinente sind ungleich verteilt. 80 Prozent der Preise gehen nach Nordamerika und Europa. In den naturwissenschaftlichen Disziplinen Physik, Chemie und Medizin erhielten gerade einmal acht Afrikaner den Nobelpreis. Laut Max-Planck-Institut, selbst eine der erfolgreichsten Forschungseinrichtungen der Welt, liegt das an der mangelhaften Forschungsinfrastruktur in Afrika. Außerdem werde dort eher in praktischen Wissenschaften, wie Agrarwissenschaft oder Gesundheitsforschung investiert. Beim Friedensnobelpreis und in der Literatur steht Afrika besser da. Trotzdem dauerte es bis 1960, ehe Albert Luthuli als erster Schwarzafrikaner mit einem Nobelpreis bedacht wurde. Es war der Friedensnobelpreis.

Unsere Quellen