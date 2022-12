Nikolaustag in NRW: Rauschebart auf Tour

Wenn am Dienstag der Nikolaus wieder überall in NRW auftaucht, dann ist aber eher nicht mit Geldgeschenken zu rechnen. Dafür gibt es jede Menge Süßes. Oder auch Saures, falls der Heilige mit seinem charakterlich eher zweifelhaften Sidekick Knecht Ruprecht unterwegs ist.

Unterwegs für die Kinder

In Düsseldorf wird der Nikolaus am Dienstagvormittag mit allen Ehren empfangen: Mit dem Feuerlöschboot legt der Schutzpatron der Seeleute am Rheinufer in der Altstadt an. Begrüßt wird er von einer großen Abordnung von Kindern aus Kitas und Schulen der Stadt. Zusammen mit seinen Eseln Charly und Lilly zieht der Nikolaus dann Richtung Rathaus, wo er von Oberbürgermeister Stephan Keller empfangen wird.

In Mönchengladbach zeigt sich der Nikolaus am Dienstagvormittag von seiner sportlichen Seite: Dort seilt er sich vom Dach des 15-stöckigen Elisabeth-Krankenhaus im Stadtteil Rheydt ab. Anschließend gibt es natürlich Geschenke für die kleinen Patienten der Kinderklinik.

In Köln war der Nikolaus bereits am Wochenende und zum Wochenstart unterwegs: Am Sonntag fuhren Dutzende Ausgaben des "Zinter Kloos", so sein kölscher Name, auf Leihrädern durch die Stadt. Am Montag kletterten zwei Nikoläuse, im Hauptberuf Höhenretter der Feuerwehr, an der Fassade des Kölner Kinderkrankenhauses entlang.

Auch in Essen enterten Höhenretter-Nikoläuse die Kinderkliniken der Stadt.

In Wuppertal-Elberfeld führte der Nikolaus am Montag einen Umzug durch die Innenstadt an - begleitet von seinem treuen Pony Winnie Puh. Zum Schluss gab es Schokolade für alle Mitläufer.