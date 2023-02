Netflix führt erstmals in Europa Gebühr für Account-Sharing ein

Portugal und Spanien sind die ersten Länder in Europa, in denen der Streaming-Anbieter Netflix mehr Geld von Kunden verlangt, die ihren Account mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts teilen. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die zusätzlichen Kosten liegen pro Monat bei 5,99 Euro. Eine Schonzeit gibt es nicht, die Regelung gilt ab sofort. Das bestätigte ein Netflix-Sprecher dem WDR am Donnerstag.