90 Jahre danach: Erinnerung an Bücherverbrennung durch die Nazis

Erinnerung an die Bücherverbrennungen in NRW

Heute wird an vielen Orten in Nordrhein-Westfalen an die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten erinnert. In Moers gibt es bis heute Abend Lesungen, in Köln finden auch Lesungen, Stadtrundgänge und Diskussionen statt. Dabei werden Autorinnen und Autoren vorgestellt, deren Werke damals zerstört wurden. Und in Bonn lesen Studierende aus diesen Büchern vor. In Düsseldorf gab es schon vor einem Monat eine Gedenkveranstaltung, weil in der Stadt vor 90 Jahren schon einen Monat früher als überall sonst Bücher verbrannt wurden.