Rheinisches Revier - keine Kohle, keine Zukunft?

Viel Frust bei den Menschen in der Region

Thomas Wenkert recherchiert seit Jahren in den Dörfern des Rheinischen Reviers. Am Anfang seien die Menschen mit dem vorgezogenen Kohleausstieg noch zufrieden gewesen, sagt er, auch, weil sie dafür gekämpft haben. Mittlerweile sei das nicht mehr so: In den Dörfern " gibt es keine Kneipen mehr, keinen Lebensmittelladen und daran hat sich nichts geändert."

"Von den 15 Milliarden Strukturhilfe (…) sind ja mehr als zwölf Milliarden schon verplant, und trotzdem stehen hier keine neuen Fabriken, oder trotzdem gibt es hier keine neue Energieversorgung (…). Das spüren die Menschen vor Ort." Thomas Wenkert, WDR Aachen

Wie die Leute in gerade in die Zukunft schauen und welche Unterstützung sie sich durch die Politik wünschen, darüber spricht Thomas Wenkert mit Andreas Bursche.