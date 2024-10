Deutschlandweit erster Mpox-Fall der neuen Variante in Köln bestätigt

Erster Fall in Europa bereits Mitte August

In Schweden war bereits Mitte August der erste Fall mit dieser Mpox-Virus-Variante außerhalb des afrikanischen Kontinents bestätigt worden. Nach dem Bekanntwerden des Falls hieß es, die betroffene Person habe sich zuvor in Afrika aufgehalten. Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC rechnete schon länger mit weiteren eingeschleppten Fällen in Europa.

Was für eine Krankheit ist Mpox und wie gefährlich ist sie? Wird sich die neue Variante nach der ersten Infektion jetzt auch in Deutschland ausbreiten? Fragen und Antworten.

Mpox wird von einem Virus verursacht, das in Wildtieren vorkommt und gelegentlich auf den Menschen überspringt, der es wiederum an andere Menschen weitergeben kann. Früher war die Krankheit unter dem Namen "Affenpocken" bekannt, weil sie erstmals in Primaten nachgewiesen wurde.

Christina Sartori, WDR-Wissenschaftsredaktion

" Die Weltgesundheitsorganisation will nicht mehr Namen von Tieren oder Orten für Viren verwenden, weil das diskriminierend sei ", erklärt Christina Sartori von der WDR-Wissenschaftsredaktion. Ohnehin finde sich das Virus häufiger in Nagetieren als in Affen.

Mpox ist mit dem klassischen Pockenvirus (Variola-Virus) verwandt. Es löst vor allem Hautausschlag, aber auch Fieber aus und kann vor allem für Kinder tödlich sein. Der Impfstoff gegen das Pockenvirus schützt aber auch vor einer Infektion mit dem Mpox-Virus.

Das Robert-Koch-Institut geht aktuell nicht von einer größeren Gefahr aus. " Es ist jetzt ein Fall ", sagt auch Sartori. Der Mensch habe sich sehr wahrscheinlich in Afrika angesteckt. " Es scheint daher nicht so zu sein, dass das die neue Variante in Deutschland grassiert. "