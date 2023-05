Putin wirft Westen Krieg gegen Russland vor

" Gegen unser Mutterland ist ein echter Krieg entfesselt worden ", behauptete Putin am Dienstag in Moskau. " Die heutige Zivilisation steht erneut an einem entscheidenden Wendepunkt. "

Putin begrüßte Soldaten, die in der Ukraine gekämpft haben. Seine Rede beendete er mit den Worten: " Für Russland! Für unsere tapferen Streitkräfte! Für den Sieg! "