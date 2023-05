Funklöcher per App melden

Wer sich an der "Mobilfunkmesswoche" beteiligen will, soll die kostenfreie App "Breitbandmessung" der Bundesnetzagentur nutzen. Mit der Funktion "Funklöcher erfassen" überprüft die App, ob ein Handynetz vorhanden ist und in welcher Qualität. Die Messergebnisse werden anschließend zusammen mit dem genauen Standort an die Bundesnetzagentur übermittelt.