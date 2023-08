Immer wieder macht sich US -Popstar Lizzo öffentlichkeitswirkam für Themen wie positives Körpergefühl, Selbstliebe und sexuelle Selbstbestimmung von Frauen stark. Das steht in krassem Widerspruch zu den Vorwürfen, die drei ehemalige Tänzerinnen aus dem Team Lizzo gegen ihre frühere Chefin erheben. Die Frauen - Arianna Davis, Crystal Williams und Noelle Rodriguez - erheben zahlreiche Vorwürfe, darunter sexuelle, religiöse und rassistische Belästigung, Diskriminierung aufgrund einer Behinderung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Sie fordern Schadenersatz in nicht genannter Höhe. Noch stehen die Anschuldigungen lediglich im Raum, erwiesen ist nichts. Es gilt also die Unschuldsvermutung für Lizzo. Aber was genau wird ihr überhaupt vorgeworfen?

Was steht denn beispielsweise in der Klageschrift?