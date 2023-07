Gruppenvergewaltigung auf Mallorca? Mit diesen Strafen müssen Täter rechnen

Die Verdächtigen sind inzwischen in Untersuchungshaft, ein sechster Angehöriger der deutschen Freundesgruppe kam frei. Jetzt geht es den Ermittlern in Spanien darum aufzuklären, was genau in der Nacht auf Donnerstag in dem Hotel auf Mallorca passiert ist. Haben die jungen Männer die 18-Jährige tatsächlich zum Sex gezwungen oder tatenlos einer möglichen Vergewaltigung zugeschaut?

Auch Zuschauer einer Vergewaltigung machen sich strafbar

Sollte sich der Verdacht bestätigen, drohen den deutschen Touristen in Spanien lange Haftstrafen. Sie müssten damit rechnen, dass ein Gericht sie für bis zu 15 Jahren hinter Gitter schickt, sagt der Strafrechtler Arndt Kempgens dem WDR . Dies gelte für jene, die an der Vergewaltigung beteiligt waren, aber auch für jene, die zugesehen – " und damit die Tat gefördert haben “.

Auch in Deutschland müssen Täter damit rechnen, wegen Vergewaltigung für bis zu 15 Jahren – mindestens aber für 24 Monate – ins Gefängnis zu kommen. Hierzulande machten sich Zuschauer einer Vergewaltigung ebenfalls strafbar, so Kempgens – und zwar wegen unterlassener Hilfeleistung. Auch auf sie komme eine Haftstrafe zu.