Das bedeutet, dass man mit dieser "Maus"-Version ungeschützt so ziemlich alles machen darf, unter anderem soll ein Horrorfilm in Planung sein - und Disney kann sich dagegen nicht wehren.

Moderne Mickeys sind weiter geschützt

Eine etwas jüngere Mickey Mouse als Zauberer

Ob dabei Kreationen herausspringen, die größere Bekanntheit als Mickey am Steuerrad des Dampfschiffs erreichen werden, bleibt abzuwarten. "Steamboat Willie", unter der Regie von Walt Disney und seinem Partner Ub Iwerks, war in der Entstehung zwar schon der dritte Zeichentrickfilm mit Mickey und Minnie. Doch er wurde als erster veröffentlicht. In dem rund siebenminütigen Werk steuert die Maus einen Dampfer und nutzt mitfahrende Tiere wie Ziege, Schwein oder Kuh als Instrumente, um gemeinsam mit Minnie Musik zu machen.

Der Disney-Konzern wird den Abgang seiner ersten Maus verschmerzen können. Modernere Versionen von Mickey blieben davon unberührt und würden weiter geschützt: " Mickey wird weiterhin eine führende Rolle als globaler Botschafter für die Walt Disney Company in unseren Geschichten, Themenparkattraktionen und Merchandising-Artikeln spielen ", sagte der Medienkonzern bereits vor dem Jahreswechsel.

Tigger auch nicht mehr durch Urheberrecht geschützt

Mickey ist übrigens nicht allein in die "Gemeinfreiheit" entlassen worden. Auch Tigger, der Tiger-Freund von Winnie Pooh (Pu der Bär), gehört nun allen. Das Buch, in dem er erstmals auftauchte, "The House at Pooh Corner" von Alan Alexander Milne, stammt ebenfalls aus dem Jahr 1928.

Winnie Pooh gehört bereits seit zwei Jahren zur Public Domain. Das machte etwa den Weg frei für den Slasher-Film "Winnie The Pooh: Blood and Honey", bei dem der Bär und seine Freunde zu mordenden Horrorfiguren werden. Ein Schicksal, das Mickey Mouse nun auch drohen könnte.