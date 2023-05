Rund fünf Stunden lang schritten sie über einen beige-rot-blauen Teppich, der über der Eingangstreppe des Museums am Central Park in Manhattan ausgelegt war. Die Promis würdigten posthum den 2019 verstorbenen deutschen Modeschöpfer Karl Lagerfeld - entsprechend fiel die Kleiderwahl aus. So trug beispielsweise Schauspieler Jared Leto ein Katzenkostüm und erinnerte damit an Lagerfelds Katze Choupette.