In den nächsten Tagen soll es in NRW zum Teil stark regnen - laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes ( DWD ). Damit sollen auch die Pegelstände weiter steigen. Durch den Regen der letzten Tage gibt es bereits einen leichten Anstieg: Der Pegel stieg um 9 Uhr am Samstagmorgen in Köln auf 1,78 Meter - morgen soll er voraussichtlich über zwei Meter steigen. Zuletzt hatte das Niedrigwasser vor allem die Schifffahrt stark beeinflusst.

Rheinpegel bei Köln könnte Sonntag über zwei Meter steigen