Sieben Verletzte bei Unfall mit drei Autos in Königswinter

Der Unfall passierte auf der Königswinterer Straße in Ittenbach. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor Ort war um kurz nach halb zwei am Nachmittag des Ostersonntags zuerst der Fahrer eines VW in den Gegenverkehr geraten. Warum, ist noch unklar. Dort war sein Auto dann mit einem BMW zusammengestoßen, bei dem unter anderem die hintere Achse gebrochen ist und sich ein Reifen löste.

Der BMW kollidierte anschließend mit einem Stein - und dann mit einem weiteren Kleinwagen. " Insgesamt waren sieben Personen an dem Unfall beteiligt ", so Robert Marklein von der Polizei Bonn dem WDR gegenüber: " Sechs Personen sind leicht und eine Person schwer verletzt worden ." Sie wurden unter anderem von Gästen einer nahegelegenen Bäckerei erstversorgt.

Hauptstraße gesperrt, Busverkehr eingeschränkt

Vier Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, darunter auch die schwerverletzte weibliche Person. Sie war nach dem Unfall anscheinend kurz nicht ansprechbar und muss wohl über Nacht in der Klinik bleiben.

Für die Unfallaufnahme blieb die Königswinterer Straße noch bis in den frühen Abend in beide Richtungen komplett gesperrt. Hiervon war auch der Busverkehr in Ittenbach betroffen.

Unsere Quellen:

Feuerwehr Königswinter

Polizei Bonn

Reporter vor Ort