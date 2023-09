Mental Health Coaches an 18 Schulen in NRW

Mit dem Start des neuen Schuljahres sind bundesweit an 100 Schulen "Mental Health Coaches" unterwegs, um mit den Schülerinnen und Schülern ab der 5. Klasse über psychische Gesundheit zu sprechen. Viele haben unter den Einschränkungen in der Corona-Pandemie und anderen Krisen gelitten. Bundesfamilienministerin Lisa Paus gab an einer Berliner Schule den Startschuss für das Projekt, das jetzt unter dem Motto "Sagen was ist - tun was hilft" läuft.

18 Schulen in NRW nehmen am Projekt teil

Laut Özlem Tokyay, Fachreferentin der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit ( BAG KJS ) e.V., sind in NRW 18 Schulen an 8 Standorten Teil der Initiative (Eneppe-Ruhr, Herne, Duisburg, Münster, Köln, Rhein-Erft, Remscheid, Solingen). Die Schulen konnten sich im Vorfeld auf das Projekt bewerben.

"Wie rede ich über meine Gefühle? Wie gehe ich mit einem belastenden Gefühl um?", über diese Fragen sollen die Coaches mit den Schülerinnen und Schülern jetzt sprechen. Özlem Tokyay hat bei der Entwicklung des Projektes mitgeholfen:

Wir wollen eine Offenheit zum Thema gewinnen und das Modellvorhaben soll die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden junger Menschen stärken. Özlem Tokyay, Fachreferentin der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) e.V.

Die Coaches arbeiten dabei an der Schnittstelle. Sie sprechen mit den Kindern und Jugendlichen über ihre Erfahrungen und leiten sie dann an weiterführende Angebote weiter.

Fördertopf für mehr Sozialpädagogen fehlt