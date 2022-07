Zwei Fälle in Ghana: Das ist das Marburg-Virus

Stand: 18.07.2022, 16:47 Uhr

In Ghana sind erstmals zwei Fälle des lebensgefährlichen Marburg-Fiebers entdeckt worden. Das Afrika-Büro der WHO hat die Fälle am Sonntagabend bestätigt. Das steckt hinter dem Marburg-Fieber