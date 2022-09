Mann in Dormagen erschossen - weitere Person schwer verletzt

Ein 37 Jahre alter Mann ist heute in Dormagen im Stadtteil Hackenbroich erschossen worden. Das teilte die Polizei mit. Die genauen Umstände der Tat versucht die Polizei derzeit zu ermitteln.

Das Opfer war in einem Cafe angeschossen worden und verstarb darauf am Nachmittag. Die Polizei fahndet jetzt nach dem Schützen. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Später untersuchten sie auch einen Mietwagen, der vor dem Kiosk geparkt hat. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Am Nachmittag wurde dann etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt an einer Straße eine schwer verletzte Person entdeckt. Diese wies der Polizei zufolge eine Schussverletzung am Kopf auf. Um wen es sich handele, sei bislang nicht geklärt.

Zuvor war von einer zweiten Leiche berichtet worden, diese Meldung hatte sich jedoch als falsch herausgestellt.