Mann beißt Polizisten in Dortmund

Die Einsatzkräfte waren in Dortmund am Samstagabend zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gerufen worden. Nachdem der Einsatz eigentlich beendet war, habe sich der 29-Jährige geweigert, zu gehen und sei zunehmend aggressiv geworden. Dabei habe er den Beamten in die linke Wade gebissen.

Taser-Einsatz nach Biss

Da sich der Mann nicht beruhigen wollte, drohten die Beamten, einen Taser einzusetzen - und setzten die Drohung dann auch in die Tat um. Der 29-Jährige sei daraufhin festgenommen worden.