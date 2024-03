"Völlig losgelöst": Der Fußball-Hype um "Major Tom"

Woher kommt der Hype?

Um den Kultsong aus den 80ern gab es in den vergangenen Tagen einen regelrechten Hype in der Fußball-Welt. Aber warum eigentlich? Einige sagen: Der Ursprung des Ganzen liegt beim Podcast "Copa TS". Dort haben Entertainer Tommi Schmitt und sein Kollege Gregor Ryl das Lied schon im Herbst vergangenen Jahres als neue Torhymne ins Spiel gebracht. " Kurz vor dem Refrain starten und sich dann ein Westfalenstadion vorstellen, was dann völlig bierselig nach einem 1:0 gegen Frankreich dieses Lied singen würde - ich glaub da musst du ansetzen ", so Schmitt.

Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die EM 2024

Richtig Fahrt aufgenommen hat die "Major Tom"-Bewegung aber nach einem Werbespot von Adidas zum neuen Trikot der Nationalmannschaft, der Mitte März veröffentlicht wurde. Der kam online bei vielen Fans super an - auch wegen des Songs im Hintergrund: Eine neue, modernere Version von "Major Tom".

In der Folge tauchten in den Sozialen Medien immer mehr Videos auf, bei denen Tore der Nationalmannschaft mit dem Lied unterlegt wurden. Und am Sonntag startete dann sogar eine Petition eines Fans. Der eindringliche Wunsch: " Machen Sie den Song, der eine ganze Generation prägte und selbst die jungen Menschen noch heute begeistert, zur Torhymne der deutschen Nationalmannschaft ." Unterschrieben wurde sie fast 70.000 Mal - bis am Dienstagabend der erste Erfolg vermeldet wurde: Der DFB kündigte an, dem Wunsch der Fans nachzukommen.

"Super Lied zum Mitgrölen – selbst, wenn man keinen sitzen hat"

Nationalspieler Thomas Müller

Schon im Vorfeld des Spiels lief "Major Tom" im Stadion. Nationalspieler Thomas Müller sang beim Aufwärmen mit. " Das macht schon Spaß. Major Tom ist schon ein cooles Lied zum Mitgehen, das muss man schon sagen ", sagte der 34-Jährige nach dem 2:1-Sieg gegen die Niederlande. Textsicher sei er auch: " Das ist ja ein super Lied zum Mitgrölen – selbst, wenn man keinen sitzen hat. Wenn dann, dann wäre es noch besser ."

Bundestrainer Julian Nagelsmann

" Unabhängig von der Torhymne ist das Lied auf jeden Fall ein absoluter Klassiker ", stimmte Teamkollege Robert Andrich zu. Nicht ganz so enthusiastisch war Bundestrainer Julian Nagelsmann, als er auf den Song angesprochen wurde: " Ich bin ehrlich: Ich schreie bei eigenem Tor immer so laut, dass ich die Musik immer sehr spät wahrnehme ."

Sänger Peter Schilling