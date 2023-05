Mindestens acht Messerattacken am langen Wochenende

Ein 35 Jahre alter Mann erlitt bei einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen an einem Kiosk in Leverkusen eine tödliche Stichverletzung. Als mutmaßlicher Täter wurde ein 58-jähriger Angestellter des Kiosks noch am Tatort festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Köln mitteilten. Er sei in Untersuchungshaft genommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ihm werde Totschlag vorgeworfen. Trotz Reanimationsmaßnahmen war das Opfer seiner schweren Verletzung im Brustbereich erlegen.

In der Düsseldorfer Altstadt wurde ein 29-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. Er und ein Begleiter waren in der Nacht zu Sonntag zunächst verbal mit einer Gruppe aneinandergeraten, dann eskalierte der Streit, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Der 29-Jährige sei durch mehrere Messerstiche so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste. Es gehe ihm inzwischen besser, womöglich könne er bald vernommen werden, berichtete eine Polizeisprecherin am Montag. Nach den mutmaßlichen Tätern werden weiter gefahndet. Die Hintergründe waren unklar. Die Ermittler werten die Tat als versuchtes Tötungsdelikt, eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Nach Angriff in Köln: Mutmaßlicher Täter stellt sich

In Köln stellte sich nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung unter zwei Jugendlichen der gesuchte verdächtige 17-Jährige einige Zeit später der Poliizei. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, schilderte ein Polizeisprecher am Montag. Der mutmaßliche Messerstecher war am Samstagabend ins Polizeipräsidium gekommen, nachdem er zuvor bei dem Streit vor einer Bar aus einer Gruppe heraus zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren mit einem Messer angegriffen haben und mehrfach auf sie eingestochen haben soll. Der 15-Jährige schwebte nach einer Notoperation noch am Sonntag in Lebensgefahr.