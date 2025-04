Das "Sperma Racing" in Los Angeles klingt zwar nach einem ungewöhnlichen Event - aber dahinter steckt eine ernste Botschaft. Die Qualität von menschlichen Spermien nimmt seit Jahren immer weiter ab und dem soll mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Das Rennen, bei dem die Spermien zweier Kandidaten in einem mikroskopischen Rennen gegeneinander antraten, wurde Freitagbend vom US -Start-up "Sperm Racing" in L. A. veranstaltet.

Wer sind die Organisatoren und Teilnehmer?

Dahinter steckt eine Reihe junger Unternehmer aus den USA , die zusammen mit Studierenden das Event organisiert hatten. Mitgeholfen haben Studierende der Universität von Kalifornien ( UCLA ) und der Universität von Südkalifornien ( USC ). Beide Kontrahenten kommen ebenfalls von diesen Universitäten und traten inoffiziell für ihre jeweilige Uni an. Die Studenten Tristan Milker (USC) und Asher Proeger (UCLA) inszinierten sich dabei in Rennfahrer-Outfits.

Zuschauer konnten im Livestream und auch im gefüllten Saal vor Ort auf einer Leinwand mitverfolgen, welche Spermien vorne lagen. Milkers Spermien gewannen am Ende mit Vorsprung das Rennen und der Student damit auch 10.000 Dollar in Bar. Die Vorrichtung, die die Rennen durchführt, verwendet fortschrittliche Bildgebung und hochauflösende Kameras, um den Sieger zu identifizieren. Jedes einzelne Spermium konnte also live verfolgt werden.

Anlass: Spermienqualität nimmt seit Jahren ab

Symbolbild: Spermien unter Mikroskop

Verschiedene Studien zeigen, dass sowohl die Spermienzahl pro Milliliter als auch die Spermienqualität, wie zum Beispiel die Beweglichkeit, in den letzten Jahrzehnten abgenommen haben. Der Rückgang hat sich sogar seit dem Jahr 2000 noch beschleunigt.

Die Anzahl habe sich seit den 70er mehr als halbiert - zu diesem Schluss kamen Forschenden aus Israel. Laut der Studie ist die Spermienkonzentration seit Anfang der 1970er-Jahre von durchschnittlich 101 Millionen auf 49 Millionen Spermien pro Milliliter Sperma gesunken.

Laut Weltgesundheitsorganisation gilt erst ein Wert von unter 15 Millionen als bedenklich. Allerdings geht die Tendenz der Studie zufolge weiter nach unten und auch immer schneller. Zudem sei der Rückgang der Spermienzahl und Qualität ein globales Phänomen.