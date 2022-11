Long-Covid: Wo gibt es Hilfe? Und welche Behandlung wirkt?

Manche können nicht richtig einschlafen, andere haben Probleme beim Einatmen, sind ständig erschöpft oder leiden unter Wortfindungsstörungen. Die Symptome von Long Covid und Post Covid sind vielfältig.

Das ist das große Problem: Weil die Erkrankung den ganzen Körper betreffen kann und so unspezifisch ist, fällt die Diagnose sehr schwer. Oft wird nach dem Ausschlussverfahren gearbeitet: Könnte es Multiple Sklerose sein? Das Guillain-Barré-Syndrom, eine Nervenerkrankung. Häufig müssen sich Patienten dann anhören, dass es "nur die Psyche" sei, weil man körperlich keinen Grund für ihr Leiden finden kann.

Wo steht die Forschung rund um Long Covid aktuell? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Kann eine Sauerstofftherapie helfen? Was kann das vermeintliche Wundermittel BC 007? WDR-Reporter Cengiz Ünal hat recherchiert, Betroffene und Experten getroffen - für Antworten auf Eure Fragen. Seinen Film gibt es oben in diesem Beitrag und hier:

Betroffene fühlen sich nicht ernst genommen

Wer mit starken Symptomen Monate auf einen Termin wartet, gefolgt von unzähligen Untersuchungen, könne dadurch desillusioniert werden, sagen Experten. Mögliche Folgen: Ein höherer Leidensdruck und das Gefühl, dass die eigene Erkrankung nicht ernst genommen wird.

Mehrere Long-Covid-Ambulanzen bestätigen: Eine gute psychologische Betreuung wäre sehr wichtig, kann in vielen Fällen aus Kapazitätsgründen aber nicht gewährleistet werden.

So ist die Lage in Long- und Post-Covid-Ambulanzen

Um die Patienten, denen in ambulanten Arztpraxen nicht geholfen werden kann, zu versorgen, wurden in NRW mehrere spezielle Long-Covid-Ambulanzen ins Leben gerufen. Neben der Behandlung von besonders schweren Fällen ist das Ziel oft auch, wissenschaftliche Erkenntnisse über die Erkrankung und Therapien zu sammeln.

"Es ist wichtig, dass es Therapieansätze gibt, aber sie müssen in Studien untersucht werden. Nur so werden wir zusätzliche Evidenz, zusätzliches Wissen, zusätzliche Fakten generieren können. Nur so kommen wir weiter", sagt Prof. Clara Lehmann, Infektiologin an der Uniklinik Köln.

Der erste Blick auf die Karte zeigt: Long-Covid-Ambulanzen finden sich vor allem in den Ballungsräumen: Im Ruhrgebiet, im Rheinland und in Aachen sowie einige in Ostwestfalen-Lippe. Die Versorgung im Kreis Münster und Arnsberg ist hingegen eher bescheiden. In vielen Ambulanzen beträgt die Wartezeit mehrere Monate, manche können derzeit gar keine neuen Patienten mehr aufnehmen.

Auch Prof. Christoph Kleinschnitz, Professor für Neurologie und Leiter der Klinik für Neurologie an der Uniklinik Essen, bestätigt: "Die Versorgungsstruktur ist derzeit der Flaschenhals." Die Ressourcen an den Kliniken - wie Platz, Räume, medizinisches Personal - wurden nicht erweitert, auch wenn jetzt das neue, komplizierte Krankheitsbild hinzugekommen ist.

Behandlungserfolge in Ambulanzen machen Mut

Dennoch ist Kleinschnitz optimistisch:

"Die Erfahrungen zeigen: Nach sechs Monaten sind 80 Prozent der Patienten genesen oder es geht ihnen zumindest viel, viel besser". Neurologe Prof. Christoph Kleinschnitz

Diese Erfahrungen stützt er auf mehr als 1.000 Patienten, die er und seine Kollegen in der Post-Covid-Ambulanz schon gesehen, untersucht und behandelt haben. Auch bei der aktuellen Omikron-Variante sei das Risiko für Langzeitfolgen geringer als bei den vorherigen Corona-Mutanten.