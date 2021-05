"Lolli-Tests" ab 10. Mai an allen Grundschulen

Ab nächste Woche Montag soll es soweit sein: Dann können die Kinder an allen Grund- und Förderschulen in NRW zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden. Und zwar mittels sogenannter "Lolli-Tests". Das hat Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) in einer Schulmail am Dienstag allen betroffenen Einrichtungen mitgeteilt. Beim Lolli-Test werden die Tests als Pool genommen, d.h., eine Gruppe von Kindern rollt mit einem Wattestäbchen mit Tupfer durch den eigenen Mund, dann werden alle Lollis eingesammelt und zusammen untersucht. Ist ein Ergebnis positiv, müssen alle Betroffenen nochmal getestet werden. Schüler aus so einem positiv-getestet Pool dürfen nur mit negativem PCR-Test zurück in die Schule. Vorher müssen sie in Quarantäne.

Die Folgen für den Wechsel-Unterricht

Da die Tests in Gruppen erfolgen, muss der Wechsel-Unterricht laut Schulministerium überall so stattfinden, dass die Kinder jeweils einen Tag zu Hause und dann wieder in der Schule sind. Binnen zwei Wochen kommt so jeder Schüler auf fünf Präsenztage. An fast 3.800 Schulstandorten sollen täglich rund 35.000 Pooltestungen stattfinden.

Schnelltests für Lehrkräfte

Die bereits ausgelieferten, beziehungsweise bestellten Schnelltests - die durch die Lolli-Tests für Schüler überflüssig werden - sollen die Schulen zunächst aufbewahren. Die Lehrer werden weiter damit getestet. Bislang werden in NRW Lolli-Tests in Kitas und einigen Schulen eingesetzt. Ihr Vorteil ist im Gegensatz zu den Antigen-Schnelltests, das sie schneller ein genaueres Ergebnis für die ganze Gruppe liefern.

Stand: 04.05.2021, 12:02