Rund 8.000 Lehrerstellen an Schulen in NRW derzeit unbesetzt

Das geht aus Zahlen hervor, die das Schulministerium am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlichte. Nach wie vor fehlen demnach die meisten Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen.

Angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt

Die Personalausstattung im laufenden Schuljahr sei zum 1. Dezember im Vergleich zum Stand am 1. Juni 2022 landesweit um etwa 1.300 Stellen auf insgesamt 157.023 Stellen verbessert worden. In diesem Jahr wurden 7.940 Lehrkräfte und weiteres pädagogisches Personal neu eingestellt, sagte Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ). Dass derzeit dennoch viele Lehrerinnen und Lehrer fehlten, liege zum einen an der bundesweit angespannten Lage auf dem Lehrkräfte-Arbeitsmarkt.