Internet zu langsam? Das können Verbraucher tun

Dazu müssen Sie sich mit Ihrem Internetanbieter auseinandersetzen. Auf der Seite der Verbraucherzentrale gibt es dafür ein Formular. Das zeigt an, um wie viel der Preis gesenkt werden darf - und bietet einen Brief für den Internetanbieter als Vordruck an.

Wem das zu aufwendig ist: Es besteht auch die Möglichkeit, den Vertrag außerordentlich zu kündigen, wenn die vertraglich vereinbarte Leistung nicht eingehalten wird. Dafür müssen Sie dem Anbieter jedoch zuvor eine Frist setzen - damit er die Möglichkeit hat, die Leistung doch noch zu erbringen.