Zahl der Menschen mit Zweitjob in NRW steigt

Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat sich 2021 in einer Studie mit Zweitjobs befasst. Das Ergebnis: Die Konstellationen mehrfacher Beschäftigungen sind sehr individuell und unterschiedlich. Manche Menschen haben einen sozialversicherungspflichtigen Hauptjob und sind nebenbei selbstständig. Andere arbeiten in Teilzeit und kommen in Kombination mit dem Zweitjob auf eine Vollzeitstelle. Wieder andere haben schlecht bezahlte Hauptjobs, was den Schluss zulässt, dass sie mit dem Nebenerwerb ihr Einkommen aufstocken wollen.

Keine Zahlen, aber Tendenzen

Auch die Agentur für Arbeit sagt, dass die Gründe vielfältig sind. Inzwischen seien beispielsweise Übungsleiter in Sportvereinen auf geringfügiger Basis angestellt, weshalb auch sie in die Statistik einfließen. Eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung von 2019 zeigt aber: bei mehr als der Hälfte der Befragten waren finanzielle Schwierigkeiten der Grund für den Zweitjob.