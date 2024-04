Tausende ukrainische Schüler kommen bald in reguläre Klassen

Diese Förderung geschieht teilweise in Regelklassen mit anderen Schülerinnen und Schülern, teilweise gehen die Geflüchteten aber auch in so genannte Willkommensklassen. Dort werden sie in der Regel zwei Jahre lang getrennt von den anderen Schülerinnen und Schülern unterrichtet. Welches Modell sie anbieten, entscheiden die Schulen.

Ein Drittel der betroffenen Schüler an Grundschulen

Obwohl die Schülerinnen und Schüler ihren Sonderunterricht an einer normalen Schule erhalten, sind sie dort noch keinem Bildungsgang wie Hauptschule oder Gymnasium zugeordnet. Solange sie Deutschförderung erhalten, bekommen die Kinder und Jugendlichen auch noch keine richtigen Zeugnisse.