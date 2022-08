Die meisten Zuwanderer in NRW kommen aus Europa

Knapp 75.000 Ausländer sind in den vergangenen zwei Jahren aus Rumänien nach NRW gezogen. Das geht aus einer Antwort des NRW -Integrationsministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD hervor. Gleichzeitig sind in kein anderes Land so viele Menschen aus NRW ausgewandert.

Die Zahlen des Integrationsministeriums legen den Schluss nahe, dass einige Rumänen nach nicht allzu langer Zeit in NRW wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Rechnet man die Zu- und Fortgezogenen zusammen, so lebten Ende des vergangenen Jahres rund 12.600 mehr Menschen in NRW , die aus Rumänien zugezogen waren, als noch Ende 2019.

Viele Menschen kommen aus Syrien