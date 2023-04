Schulen melden Probleme beim Download der Abiprüfungen

Nach Angaben von Sabine Mistler, der Vorsitzenden des Landesverbands, sei es vielen Schulen aktuell nicht möglich, die Prüfungen zum Start des Abiturs am Mittwoch herunterzuladen. Auch die Rheinische Post berichtet von den Problemen, über die zahlreiche Schulen klagen.

Am Mittwoch soll in den Fächern Biologie, Chemie, Physik, Technik, Informatik und Ernährungslehre das Zentralabi 2023 starten. Besonders in diesen Fächern ist ein zeitnaher Download der Klausuren wichtig. So müsse in nicht wenigen Fällen eine Versuchsanordnung aufgebaut werden, so Mistler. Außerdem müssten die richtigen Themenfelder ausgewählt werden.

Vom zuständigen Ministerium blieben WDR-Anfragen bisher unbeantwortet. Auch in den Schulen - so die Verbandspräsidentin - warte man auf Anweisungen aus Düsseldorf.

