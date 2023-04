Wie NRW Wohnungen in Sozialwohnungen verwandelt

In Bochum sieht der Wohnungsmarkt nicht besser aus als in den meisten Großstädten des Landes. Bezahlbare Wohnungen fehlen, neue werden kaum gebaut. Und doch hat sich die Zahl der Sozialwohnungen dort über Nacht um knapp 500 oder fast 4 Prozent erhöht. Was ist passiert?

Bochum ist Vorreiter

Ein neues Förderinstrument der Landesregierung macht die wundersame Vermehrung von Sozialwohnungen möglich. Geld gibt es nun nicht mehr nur für den Neubau von Sozialwohnungen, sondern auch dafür, dass Wohnungen, die eigentlich am freien Markt teuer zu vermieten wären, weiterhin der Sozialbindung unterliegen. Das heißt, das Land lauft quasi die Verlängerung der Sozialbindung oder eine neue Sozialbindung für Wohnungen, die noch nie Sozialwohnungen waren.

Ina Scharrenbach (CDU), Bauministerin in NRW

Als erste Wohnungsgesellschaft in NRW nutzte die Bochumer VBW Bauen und Wohnen GmbH diese Möglichkeit. Sie verpflichtet sich, 474 Wohnungen weiterhin an Mieter mit Wohnberechtigungsschein zu vergeben. Das Land gewährt dafür eine Förderung von 18 Millionen Euro oder umgerechnet 17.000 Euro pro Wohnung. In diesem Fall bleiben die Wohnungen 10 Jahre länger in der Sozialbindung und die Bewohner müssen keine übermäßigen Mieterhöhungen befürchten.

Neubau liegt am Boden