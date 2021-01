Höhere Soforthilfen für Wirtschaft im Lockdown

Die Abschlagszahlungen für den Januar im Rahmen der Überbrückungshilfe 3 würden frühestens im Februar ausgezahlt. Die dafür benötigte Software würde jetzt erst geschrieben, berichtete Pinkwart.

Die "Impf-Industrie" in NRW

Das Land NRW beabsichtigt, noch einmal gesondert die Biotechnologie in NRW zu unterstützen, die an der Herstellung von Impfstoffen beteiligt ist. So stellt die Landesregierung für ein Unternehmen in Bielefeld nach Auskunft von Pinkwart Finanzhilfen in Höhe von 4,1 Millionen Euro in Aussicht. "Plasmid Factory" stellt einen Stoff zur Produktion des mRNA-Impfstoffes her. Dieser wird aktuell von Biontech/Pfizer und Moderna vertrieben.