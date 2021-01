NRW fordert mehr Homeoffice, schnelle Wirtschaftshilfen

Unternehmen und Beschäftigte sollen prüfen, ob sie in der Corona-Pandemie stärker auf Homeoffice umstellen können. Es sollten "alle Möglichkeiten" genutzt werden, um stärker von zuhause zu arbeiten, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf. Die Welt nach Corona werde ohnehin digitaler sein.