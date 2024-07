Abgeordnet - Wer sitzt eigentlich im NRW-Landtag? Wilhelm Korth (CDU)

Wilhelm Kohrt hat einen für Landtagsabgeordnete ungewöhnlichen Werdegang. Nach seinem Hauptschulabschluss ließ er sich zum Landmaschinenmechaniker ausbilden. Einige Jahre arbeitete er als Verwalter in einem landwirtschaftlichen Betrieb, bevor es ihn in die Politik zog. " Politik heißt, sich um sein Umfeld zu kümmern ", sagt der Abgeordnete. Und genau das sei sein Ziel. Er wolle in Düsseldorf die starke Stimme aus dem Münsterland sein.

Kohrt als Nachbar von nebenan