Abgeordnet - Wer sitzt eigentlich im NRW-Landtag? Folge 2: Tülay Durdu

Die Biografie von Tülay Durdu ( SPD ) liest sich wie ein klassischer sozialdemokratischer Lebenslauf: Als Kind einer Arbeiterfamilie mit türkischen Wurzeln in Rösrath in der Nähe von Köln aufgewachsen, machte sie zunächst eine Ausbildung zur Bürokauffrau.

" Dann Familie ", zählt die Mutter von zwei Kindern im Westblick-Gespräch auf, " und dann habe ich gedacht: Da oben im Gehirn, da geht noch was ". Auf dem zweiten Bildungsweg wurde sie Betriebswirtin. "Das war für meine persönliche Entwicklung sehr wichtig."

Endlich wählen dürfen