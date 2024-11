Abgeordnet - Wer sitzt eigentlich im NRW-Landtag? Julia Eisentraut (Grüne)

"100 prozentige Sicherheit kann es nie geben"

Nicht nur in ihrer Promotion, sondern auch in ihrer Rolle als Abgeordnete setzt sich Eisentraut mit IT -Sicherheit und Digitalisierung auseinander. Durch ihre Forschung versucht sie herauszufinden, wie sicher beispielsweise die Systeme von Behörden, Arztpraxen oder auch selbstfahrenden Autos vor Hacker-Angriffen sind. Mit verschiedenen Modellen ließe sich eine verlässliche Sicherheit erreichen, aber vollends geschützt seien die Systeme nie.