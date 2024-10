Die Pappeln an Dortmunds Straßenrändern leiden unter den veränderten Klimabedingungen. Ebenso geht es Birken und der deutschen Eiche. Hitze und Trockenheit setzen ihnen zu. Ein Pilz erledigt dann den Rest. Äste werden instabil und brechen ab. Gerd Ratzlaff, Baumpfleger der Stadt Dortmund: " Noch zehn bis fünfzehn Jahre schätze ich, länger schaffen unsere Bäume das nicht mehr ."

Ein großes Problem für die Stadt, denn sie muss ihrer Pflicht zur Verkehrssicherung nachkommen und für die Standfestigkeit der Bäume sorgen.

Immergrüne Bäume gehören zu den Gewinnern

Zwei Klimatest-Bäume im Rombergpark Dortmund

Um auf die Veränderungen zu reagieren wurden 2016 über 240 Bäume aus 40 Ländern im botanischen Garten Rombergpark gepflanzt. Die Stadt wollte herausfinden, welche dieser Bäume den klimatischen Veränderungen am besten gewachsen sind.

Ahornart Acer Paxii aus Vietnam ist einer der Testsieger

Welche Bäume sind die bisherigen Gewinner und werden langfristig das Stadtbild prägen? Acht Jahre nach der Pflanzung sagt Patrick Knopf, Direktor des Rombergparks: " Testsieger ist der Acer Paxii. Der kommt aus Vietnam und ist eine immergrüne Ahornart." Aber auch die koreanische Blaueiche habe sich gut gemacht. Dazu kommen die Holzapfelarten unter den Bäumen.

" Unsere Holzapfelarten sind sehr robust und sie sind bereits im Fredenbaumpark und im Dortmunder Süden gepflanzt worden ", sagt Knopf. Die haben bereits Samen abgeworfen und sich vermehrt.

Was alle Gewinner verbindet: Es sind immergrüne Pflanzen. Laut Direktor Knopf zeichnet sich ab, dass die den Klimaveränderungen am besten gewachsen sind.

Auch Essen und Duisburg reagieren auf Baumschäden

Auch andere Städte im Ruhrgebiet haben schon auf Baumschäden reagiert: Duisburg zum Beispiel hat 50.000 Straßenbäume und will auf die Erfahrungen anderer Städte zurückreifen, wenn sie klimafeste Bäume brauchen.

Essen mit 220.000 Bäumen orientiert sich an einer bundesweiten Arbeitsgemeinschaft, die Empfehlungen ausspricht.

Baumtests in Dortmund schon 1930

Testbäume aber gibt es nur in Dortmund und das hat Tradition. Während der Weimarer Republik im Jahr 1930 wollte der damalige Gartenamtsdirektor mehr Grün in der Industriestadt. Auch er ließ Testbäume im Rombergpark pflanzen. Damals war der Gewinner: die Platane. Sie galt als besonders "industriefest" und prägt deshalb bis heute das Stadtbild wie zum Beispiel an der B1.

