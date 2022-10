Verfassungsgericht NRW: 70 Jahre im Namen des Volkes

Kein Applaus für Urteile

Diese Aufgabe hat das Gericht immer ernst genommen, oft genug gegen Widerstand aus der Politik. „Man darf nicht nach irgendwelchen Applaus-Szenarien Ausschau halten, sondern man muss sich an die Aufgabe halten“ , sagt Ex-Gerichtspräsident Bertrams. 1999 zum Beispiel hatte der damalige Ministerspräsident Wolfgang Clement Innen- und Justizministerium zusammengelegt. Das Gericht kippte diese Entscheidung wieder. Clement war angefressen, weil er in seinen Entscheidungskompetenzen in die Schranken gewiesen worden war. Und das Gericht hatte deutlich gemacht, wozu es fähig ist.

Barbara Dauner-Lieb, aktuelle Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs NRW

Das Gericht und Garzweiler II

Mit seinen Urteilen hat das oberste Gericht Landeshaushalte gestoppt, die Kommunen neu geordnet und dafür gesorgt, dass Lippe zu NRW gehört. Aber auch das Gericht selbst wurde immer wieder in die Schranken gewiesen - wenn das Bundesverfassungsgericht Entscheidungen kassiert hat. Zum Beispiel zu Demos der NPD in Nordrhein-Westfalen.

Eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes NRW wird in diesen Tagen wieder aktuell: 1997 hatte er entschieden, dass es den Tagebau Garzweiler II geben und dort Braunkohle gefördert werden darf. Erst Anfang dieses Monats wurde das Ende von Garzweiler II im Jahre 2030 besiegelt.

Seit 2019 kann auch jeder Bürger und jede Bürgerin Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof zu erheben, um seine Rechte gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen durchzusetzen.

Über das Thema berichten wir u.a. auf WDR 5 im Westblick ab 17.05 Uhr