Wasserstoff: Ökostrom-Branche setzt auf mehr heimische Produktion

Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE) setzt darauf, dass in Zukunft deutlich mehr Wasserstoff in Deutschland selbst produziert wird als bisher geplant. Das sei preislich nicht unbedingt teurer als den Wasserstoff zu importieren. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie, die der LEE in Auftrag gegeben hatte.

"Die Bundesregierung sollte vermeiden, dass es beim Wasserstoff zu einer ähnlich hohen Importabhängigkeit kommt wie beim Erdöl und Erdgas", sagt Christian Mildenberger, Geschäftsführer des LEE NRW.

NRW plant bisher, 90 Prozent des Wasserstoffs zu importieren

Der Verband rührt die Werbetrommel für die heimische Produktion von grünen Wasserstoff nicht von ungefähr. Denn die Bundesregierung will bald ihre überarbeitete Wasserstoff-Strategie vorstellen. Bekannt ist zwar, dass das Produktionsziel hierzulande verdoppelt werden soll. Trotzdem geht die Regierung von einer erheblichen Import-Quote aus.

In NRW fällt diese Quote besonders hoch aus. So ist in der Roadmap der Landesregierung die Rede davon, dass deutschlandweit rund 75 Prozent des benötigten Wasserstoffs importiert werden müssen, in NRW seien es sogar knapp 90 Prozent. Auch diese Roadmap wird laut LEE NRW aber gerade überarbeitet.