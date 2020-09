NRW will keine Extra-Hilfen für Schausteller und Eventbranche

Die einen müssen auf die Straße gehen, die anderen beraten mit der Kanzlerin: In der Corona-Krise zeigt sich der unterschiedliche Stellenwert von Wirtschaftszweigen. So wurde am Dienstagabend beim Autogipfel auf höchster Ebene zwischen Politik und Industrie über Hilfen gesprochen. Tags drauf demonstrierte in Berlin die Veranstaltungsbranche, weil sie um ihre Existenz fürchtet. Die Lobby von Kulturschaffenden, Technikern, Messebauern, Caterern und Schaustellern scheint nicht so groß zu sein, wie die der Autobauer.