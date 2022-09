Ukraineflüchtlinge: Zunehmend Probleme bei Verteilung

Quelle: Schulministerium NRW

Kommunen fordern mehr Unterstützung vom Land

Die Solidarität in den Kommunen ist weiter groß – zum Beispiel in Bergisch Gladbach. Die vom Krieg schwer getroffene Stadt Butscha ist hier Partnerstadt. Bürgermeister Frank Stein ( SPD ) war vor Ort und hat die Zerstörungen gesehen. In seiner Stadt werden jetzt noch mehr Container aufgestellt, damit mehr Menschen Zuflucht finden können.

Bürgermeister Stein fordert mehr Unterstützung vom Land: " Ich erwarte schon eine berechenbare und gerechte Verteilung und einen vernünftigen Ablauf. Ich finde, die Bezirksregierungen und der Bund hatten jetzt genügend Zeit, um sich darauf vorzubereiten. " Immer noch würden Menschen sehr kurzfristig den Kommunen zugewiesen.

Landesregierung warnt vor Überlastung

Auch das NRW -Flüchtlingsministerium warnt vor einer Überlastung. In einem Brief, der vergangene Woche an das Bundesinnenministerium geschickt wurde und dem WDR vorliegt, drohte das Land mit einem Aufnahmestopp. Der Grund: Andere Bundesländer würden keine Geflüchteten mehr aufnehmen, obwohl sie ihre Aufnahmequote noch nicht erfüllt hätten.

Offenbar hat dieser Brief Wirkung gezeigt: " Es gibt jetzt eine Verständigung auch unter den Bundesländern, mit dem Bund gemeinsam wieder zu einer regulierten und koordinierten Verteilung zu kommen. Das ist wichtig, damit alle gemeinsam auch diesen Herausforderungen gerecht werden können ", so NRW -Flüchtlingsministerin Josefine Paul (B'90/Grüne). Das habe in den letzten Wichen nicht so funktioniert, wie das eigentlich vorgesehen sei: " Wir als Nordrhein-Westfalen nehmen auch weiterhin Geflüchtete auf “, verspricht Paul.

Um den Kommunen zu helfen, will NRW bis Oktober die Plätze in den Landeseinrichtungen von 4.040 auf 4.500 ausbauen. Das würde den Kommunen mehr Zeit geben, sich auf Neuankömmlinge vorzubereiten und vernünftige Unterbringungen zu organisieren.

