Ukraine: Kommunen erwarten mehr Geflüchtete und fordern Hilfe

Für die Kommunen besteht die besondere Herausforderung darin, für Unterkunft zu sorgen. "Etwa zwei Drittel dieser Menschen müssen die Kommunen in Wohnungen, Hotelzimmern oder Sammelunterkünften unterbringen" , sagte Thomas Kufen, Oberbürgermeister von Essen und Vorsitzender des Städtetages NRW . Der angespannte Wohnungsmarkt macht die Lage vielerorts noch komplizierter. Die Kommunen sorgen zudem für Plätze in Kitas und Schulen.

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU)

Schon jetzt müssten einige Kommunen die Geflüchteten wieder in Turnhallen unterbringen, sagte Kufen. Deshalb forderte er vom Land, dass es seine Kapazitäten in den landeseigenen Unterkünften deutlich aufstockt. Von der Erstaufnahme Geflüchteter durch das Land erhofft er sich, dass die Menschen gerechter auf die Kommunen verteilt werden.

Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) hatte zuvor mitgeteilt, in den Landesunterkünften würden zusätzlich 1.100 Plätze speziell für Menschen aus der Ukraine geschaffen und damit die Kapazitäten von derzeit 3.400 bis Oktober auf 4.500 aufgestockt.

Streit um Verteilungsquote

NRW hatte sich in einem Brief an das Bundesinnenministerium darüber beklagt, andere Bundesländer würden keine Menschen aus der Ukraine mehr aufnehmen, obwohl diese Länder die festgelegten Aufnahmequoten bisher nicht erfüllen.

Markus Lewe (CDU), Oberbürgermeister Münster

Der Deutsche Städtetag forderte von der Bundesregierung die schnelle Einberufung eines Flüchtlingsgipfels, um die "faire Verteilung" zu besprechen. Städtetagspräsident Markus Lewe (CDU), der auch Oberbürgermeister von Münster ist, sieht "dringenden Gesprächsbedarf" hinsichtlich der Aufnahmekapazitäten der Länder und der Kostenerstattung für die Kommunen.

Auch Lewe erwartet steigende Zahlen von Geflüchteten in Herbst und Winter. Aus seiner Sicht ist es absehbar, dass manche Ukrainerinnen und Ukrainer, die bisher in privaten Haushalten Zuflucht gefunden hatten, dort nicht länger bleiben können und staatlich untergebracht werden müssen. Vielerorts müssten wieder Turnhallen, Hotels und andere Einrichtungen belegt werden, so Lewe.

Zuletzt hatten Bund, Länder und Kommunen am 24. April gemeinsam über Geflüchtete gesprochen. Damals ging es vor allem um Fragen der Integration und um Schulplätze.